التصريحات الكاملة لوزير التعليم حول العام الدراسي الجديد والثانوية العامة

بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وكل مدرسة لها جدول خاص بها لحضور الطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انطلاق الدراسة في المدارس العامة 17 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ في المدارس الدولية 15 سبتمبر الجاري، مؤكدا ان مصر نجحت في العبور بالأزمة التي حدثت في العام الدراسي المنتهي 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر وزارة التعليم، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل، أن العام الماضي كان زاخرا بالتحديات، بالإضافة إلى أن هناك تحدٍ في العام الدراسي الجديد وهو كيف سينتظم 23 مليون طالبا ومليون معلم غير الإداريين في العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.

وأوضح أنه سيكون لكل مدرسة نظام خاص بها، وسيتم وضع ضوابط يلتزم بها مديرو المدارس لتوزيع الطلاب على الفراغات، لافتا إلى أن المدارس لمرحلة رياض الأطفال وحتي الصف الثالث الابتدائي الفترة الواحدة سيذهب الطلاب بها من يوم الأحد حتى الأربعاء بطول اليوم الدراسي، والمدارس التي تعمل بنظام الفترتين سيذهب الطلاب بها ثلاث أيام في الأسبوع، مشيرا إلى أن الجدول مسئولية المدرسة وليس الإدارة.

ونوه بأن الطالب سيحصل علي جدول بالأيام التي سيذهب بها للمدرسة وبما سينجزه في المنزل من مهام ومواعيد الحصص الإلكترونية، لافتا إلي أن طلاب رياض الأطفال حتي الثالث الابتدائي ليس لديهم أدوات إلكترونية وبالتالي سيكون اعتمادهم علي المدرسة بشكل كبير، معلنا عن تدريس كتاب جديد لطلاب الصف الثالث الابتدائي باسم " القيم واحترام الأخر".

وبالنسبة لباقي صفوف المرحلة الابتدائية المدارس الفترة الواحدة سيكون الحضور يومين في الأسبوع، وطلاب مدارس الفترتين سيذهبون ثلاث أيام فقط في الأسبوع، وعلي مدير المدرسة استخدام الفراغات الخاصة به حتي يكون هناك مسافة بين كل طالب واخر متر ونصف، وسيتم توفير للطالب القنوات التعليمية ومنصة ادمود والمكتبة الإلكترونية ومنصة البث المباشر.

قال وزير التعليم، إن عدد طلاب المرحلة الاعدادية 5 مليون طالب، وسيتم تقسيمهم لمجموعات لتذهب كل مجموعة يومين في الأسبوع، مضيفا أن كل مدير مدرسة مسئول عن تقسيم المجموعات لديه بما يمنع تكدس الطلاب.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية، أوضح أن بها 1.8 مليون طالب، وأن الطلاب سيذهبون للمدرسة يومين في الأسبوع فقط.

وأعلن الوزير، أن الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد ستكون إلكترونية والتصحيح سيكون إلكترونيا والأسئلة ستكون اختيار من متعدد وصح وخطأ، مؤكدا أنه لا يوجد عنصر بشري في امتحانات الثانوية العامة العام المقبل، سواء في وضع الأسئلة أو توزيعها أو تصحيحها، لافتا إلى أنه سيكون هناك 4 نماذج امتحانية مختلفة تضمن تكافؤ الفرص، وامتحان لن يتم تسريبه أو غشه من قبل الطلاب.

وأوضح أن الأسئلة سيتم تفنيطها بحيث لا يوجد طالبين بينهم أسئلة مشتركة، والأسئلة في الثانوية العامة تكون وفق نظام التقييم الجديد وهو قياس الفهم، موضحا أن الثانوية العامة لن تكون فرصة واحدة فقط، ولكن يعقد امتحانين واحد في يونيو، وعند رغبة الطالب في تحسين مادة للحصول علي درجات أعلي سيكون له امتحان في أغسطس.

وأشار إلي أنه لن يتم طبع كتب للمرحلة الثانوية من العام المقبل وسيتم وضع الكتب PDF علي منصة إدارة التعلم، وسيتم إتاحة مكتبة الدروس الإلكترونية والتي ستساعد الطالب علي كيفية المذاكرة.

وأكد شوقي، أن كل ما يتردد عن إلغاء أعمال السنة أو رفع الغياب أو إلغاء طابور الصباح غير صحيح، لافتا إلى أن مدير المدرسة هو المسؤول عن تنظيم الطابور في مجموعات منعا للزحام، موضحا أن الأنشطة مستمرة في العام الدراسي الجديد بما يتناسب مع عدد أيام الحضور.

وأعلن عن تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدارس وللشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تحت اشراف الإدارة التعليمية، وللطالب الحق في اختيار المعلم الذي يريده دون التقيد بمدرس الفصل.

أعلن شوقي، منع الدروس الخصوصية وإغلاق السناتر في العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى توفير وسائل تعلم عديدة للطالب، مضيفا أنه سيتم توفير مجموعات تقوية ومنصات للتواصل بين الطلاب والمعلمين والبرامج التعليمية، وتابع " احنا منعرفش الدروس الخصوصية مين بيديها أو المدرس بيتكلم في الفيزياء لا السياسة فيجب حماية أولادنا واللجوء إلي الوسائل التي تشرف عليها الوزارة".