وزير النقل: يولد يوميا أكثر من مشروع قومي

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن مشروع منظومة النقل الذكي غير قابل للفشل، في إشارة منه إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس يتابع كل مختص في هذا المشروع بصورة يومية، حتى يؤتي ثماره دون تعثر، متابعًا أنه يولد يوميا أكثر من مشروع قومي واحد، يعرض على الرئيس التخطيط الخاص بها ويصدق عليها بعد مناقشتها.

وأوضح أن أهم هدف لمنظومة النقل الذكي هو السيطرة الأمنية ورد الخارجين عن القانون، مؤكدًا أن المنظومة تعود بالنفع على المواطنين.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء الفوري في إنشاء منظومة النقل الذكي وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجستية بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.