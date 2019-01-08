حماس تندد باعتقال إسرائيل اثنين من نوابها في الضفة الغربية

نددت الكتلة البرلمانية لحركة حماس باعتقال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اثنين من نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية.

وقالت كتلة حماس، في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "إصرار إسرائيل على تغييب رموز الشرعية الفلسطينية بإعادة اختطاف النائبين محمد الطل ونايف الرجوب دليل على مدى العربدة الإسرائيلية والإرهاب المنظم".

واعتبرت الكتلة أن سياسة اعتقال النواب "جرائم مركبة تتجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية واختراق للحصانة البرلمانية في محاولات إسرائيلية لإقصاء الرموز الوطنية وتغييبهم عن المشهد السياسي والشعبي".

ودعت الكتلة إلى "تحرك عربي وإسلامي للجم السياسات الإسرائيلية التي تعبث سياسياً بساحتنا الداخلية وتوازناتها السياسية والعمل دولياً على عزل الكيان ومحاكمته دوليا على تجاوزه لكل الأعراف والمواثيق الدولية".

وشن الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات في الضفة العربية طالت أكثر من 50 فلسطينيا أغلبهم من الخليل في جنوب الضفة الغربية بينهم فتاة وسيدة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن حملة الاعتقالات هذه تعتبر الأكبر منذ بداية العام الجاري، وتشكل "جريمة في ظل استمرار انتشار وباء فيروس كورونا وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي أكثر من 3000 فلسطيني.

وذكر نادي الأسير أن إدارة سجن "عوفر" الإسرائيلي أبلغت الأسرى بإصابة سبعة زملاء جدد لهم بفيروس كورونا من المعتقلين حديثاً.

وقال نادي الأسير إن الخطر يتصاعد على مصير الأسرى "الذين يواجهون اليوم خطر السّجان وخطر الوباء، وما يزيد من مستوى الخطر هو انحصار الرواية المتعلقة بإصابات الأسرى برواية إدارة السجون التي تواصل استخدام الوباء كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى".

وبحسب نادي الأسير، تم تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا في سجن "عوفر" منذ نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي وحتى اليوم، وهم من بين 24 حالة سجلت بين صفوف الأسرى منذ بدء انتشار الوباء، وبينها حالتا أسيرين اكتشفتا عقب الإفراج عنهما بيوم.

وجدد النادي المطالبة بالإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال مع استمرار انتشار الوباء، والضغط من أجل السماح بوجود لجنة طبية دولية محايدة تُشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم.