ماكرون سيناقش التوترات مع تركيا بشرق البحر المتوسط في قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي

قالت مصادر في قصر الإليزيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيثير التوترات مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​خلال قمة غير رسمية لدول جنوب الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس.

وينضم زعماء قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا والبرتغال إلى ماكرون لحضور الاجتماع في بورتيشيو بجزيرة كورسيكا الفرنسية الواقعة في البحر المتوسط.

وأكدت مصادر الإليزيه إصرار ماكرون على أن التوترات، التي أذكتها الأنشطة التركية للتنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها، هي قضية من قضايا "السيادة الأوروبية".

وقالت المصادر، في الوقت نفسه، إن الرئيس الفرنسي يود أن يرى استئناف الوساطة الألمانية بشأن القضية بين اليونان وتركيا.

واتخذ ماكرون موقفا حازما ضد أنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط​​، فضلا عن دعم أنقرة العسكري لحكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا التي مزقتها الحرب.

وانتقد الاتحاد الأوروبي العمليات التي تجريها تركيا للتنقيب عن الغاز ووصفها بأنها غير قانونية، معتبرا أنها تجري في المياه التي تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية الحصرية لليونان.

ومن المقرر مناقشة الموضوع في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 24 و 25 سبتمبر، وهدد التكتل بأنه يمكن أن يفرض عقوبات على أنقرة.