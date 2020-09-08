مستشارة ألمانيا تشكر مكاتب الصحة لدورها في أزمة كورونا وتتعهد بدعمها

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن امتنانها لمكاتب الصحة في البلاد لدورها المحوري الذي تقوم به في ظل أزمة كورونا.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء في مؤتمر عبر تقينة الفيديو كونفرانس مع مسؤولين من بعض مكاتب الصحة ومحليات وولايات أخرى، إنهم قدموا "إسهاما جوهريا في أننا استطعنا إبقاء العدوى تحت السيطرة إلى حد كبير في ألمانيا حتى الآن".

وأضافت المستشارة أن الوباء يعني بالنسبة لمكاتب الصحة "جهدا إضافيا غير معقول" فيما يتعلق بتعقب سلاسل العدوى أو الأمر بإجراء اختبارات وكذلك أماكن العزل.

وأكدت ميركل أن الحكومة الاتحادية تعتزم حاليا توفير أموال كثيرة من أجل تعزيز مكاتب الصحة.

يشار إلى أن مكاتب الصحة في ألمانيا وصلت أحيانا إلى حدود قدراتها البشرية القصوى في بعض المناطق التي تم تسجيل أعداد كبيرة من إصابات كورونا بها.

وقالت المستشارة الألمانية: "مكاتب الصحة هي أفضل من يعلم أين تكمن نقاط الانطلاق المناسبة لأجل إحداث تغييرات".

ومن أجل تعزيز إجمالي 375 مكتب صحة على مستوى ألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية توفير أربعة مليارات يورو حتى 2026. ومن المقرر إضافة خمسة آلاف وظيفة، على الأقل، بدوام كامل في قطاع الصحة حتى نهاية 2022. ومن المقرر أيضا توفير دعم واسع النطاق في الحلول الرقمية الجديدة مثل سبل الإبلاغ عن الإصابات.