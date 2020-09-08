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رد الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، دوق ودوقة ساسكس، تكلفة تجديد المنزل الذي منحته لهما الملكة إليزابيث الثانية قبل أن يتنازلان عن الحياة الملكية.

ووقع الزوجان مؤخرا عقدا مع شركة نتفليكس، مقابل إنتاج محتوى لخدمة البث على الانترنت. ولم يتم الكشف علنا عن قيمة المبالغ التي سيحصلان عليها.

ورد هاري وميجان 4ر2 مليون جنيه استرليني (2ر3 مليون دولار)، بحسب ما نقلته وكالة "برس أسوسيشن" ووسائل إعلام بريطانية أخرى عن متحدث باسمهما.

وقال المتحدث: "هذه المساهمة التي قدمها في الأصل الأمير هاري غطت بالكامل تكاليف التجديد اللازمة لـ (فورجمور كوتيدج)، وهو ملك لصاحبة الجلالة الملكة".

يشار إلى أن هذا المبلغ تم اقتطاعه في البداية من المنحة السيادية (سوفرين جرانت)، وهي علاوة تمنحها بريطانيا للأسرة المالكة لقاء واجباتها العامة، ويتم تمويلها من جانب دافعي الضرائب البريطانيين.

وسيظل فورجمور كوتيدج، مقر الإقامة البريطاني لهاري وميجان.

وكان هاري /35 عاما/ وميجان /39 عاما/ المولودة في لوس أنجليس، أعلنا في كانون ثان/يناير تراجعهما عن الواجبات الملكية سعيا لخفض الأضواء عنهما ومن أجل الاستقلال المالي.