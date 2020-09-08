متحدث الصحة: إجراء أكثر من 468 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة «قوائم الانتظار»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد العمليات التي تم إجراؤها ضمن مبادرة «قوائم الانتظار» بلغ أكثر من 468 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات، لافتًا إلى أن العمل يجري على قدم وساق.

وأضاف «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أنه تم تحويل 25 ألف حالة مسجلة عمليات جراحية لتلقي العلاج الطبي بشكل مجاني، بعد المناظرة من الفريق الطبي.

وأشار إلى تخصيص الخط الساخن 15300 لتلقي الاتصالات واستفسارات المواطنين من 9 صباحًا وحتى 6 مساء، مضيفًا أن المبادرة تعمل على القضاء على قوائم الانتظار، ومنع تراكمات قوائم جديدة؛ حتى يتم عمل الجراحة.

وتابع متحدث الصحة أن «التكلفة التي تم صرفها على المبادرات الرئاسية مهما كبرت تظل أقل من التكلفة التي تتكبدها الدولة اقتصاديًا إذا لم تنفذ هذه المبادرات»، قائلًا إن تأثر المواطن في وظيفته أو دخله له تداعيات على الدولة.

ولفت إلى تدشين مبادرة الرئيس لكشف وعلاج الأمراض المزمنة، خلال الفترة الأخيرة من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، موضحًا أن الأمراض المزمنة أحد أهم أسباب الوفيات بالفيروس.

وذكر مجاهد، أن المبادرة انطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، ومتابعة المرضى في كل المستشفيات والوحدات الصحية والقوافل العلاجية.