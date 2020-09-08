الصين تشارك في اجتماعات وزراء خارجية شرق آسيا 9 سبتمبر

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، مشاركة عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في سلسلة اجتماعات وزراء خارجية دول منطقة شرق آسيا، المقررة عبر الفيديو، خلال الفترة من 9 حتى 12 سبتمبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" -في تصريح اليوم- إن مشاركة وانغ تأتي تلبية لدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الفيتنامي "فام بنه مينه"، وأنه سيشارك في الاجتماعات المقررة غدا الأربعاء.

وأضاف جيان أن العلاقات بين الصين ودول منطقة جنوب شرق آسيا (آسيان) هي الأكثر ديناميكية وثراء، وأنه بفضل الجهود المشتركة للجانبين دخلت العلاقات مرحلة جديدة من التطور الشامل.

وأشار إلى أنه منذ اندلاع وباء كورونا (كوفيد-19) هذا العام، تعاون الجانبان في مكافحة الوباء وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وحماية معيشة الناس، ما زاد من تعميق الشراكة الاستراتيجية، لافتا إلى أنه في النصف الأول من العام الجاري، أصبحت (آسيان) أكبر شريك تجاري للصين للمرة الأولى، ما يظهر الإمكانات الهائلة والمرونة القوية للتعاون الثنائي.

ونوه بأن الصين ستستغل الذكرى الثلاثين لإقامة علاقات الحوار بين الصين و(آسيان) العام المقبل، كفرصة لتخطيط وتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات ودفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.