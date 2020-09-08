تأجيل حفل توزيع جائزة زايد للاستدامة 2021 إلى دورة عام 2022

أعلنت جائزة زايد للاستدامة الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات؛ لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، عن تأجيل حفل توزيع جوائزها السنوي لدورة عام 2021 والذي كان من المقرر عقده في يناير المقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة وسيتم نقل طلبات المشاركة في دورة 2021 من الجائزة بشكل تلقائي للمشاركة في دورة عام 2022.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، جاء هذا القرار حرصا من فريق الجائزة على سلامة المشاركين في الحفل من مختلف دول العالم وذلك في ضوء التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ونظرا لقيود السفر التي تفرضها معظم الدول في ظل إجراءات الحد من انتشار الفيروس.



وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمدير العام لجائزة زايد للاستدامة سلطان بن أحمد الجابر، أن قرار تأجيل حفل الدورة المقبلة من الجائزة جاء بعد دراسة متأنية مع مراعاة جميع الطلبات المقدمة خلال هذا العام واعتبارها مشاركة تلقائيا ضمن دورة عام 2022.



وقال: «تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة وتخليدا لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - تواصل جائزة زايد للاستدامة دورها في تعزيز الجهود الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث ساهمت منذ تأسيسها في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 335 مليون شخص».



وأضاف: «واستمرارا لهذا النهج تعمل الجائزة أيضا على تسريع تنفيذ مبادرة "20 في 2020" الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات وتشرف عليها الجائزة بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال توظيف الحلول المبتكرة التي قدمها الفائزون والمرشحون النهائيون لجائزة زايد للاستدامة، بهدف تحسين المستوى المعيشي لعدد من المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».