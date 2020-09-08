مقتل 17 شخصا وإصابة 9 آخرين جراء انهيار محجر غرب باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 17 شخصا، وإصابة 9 آخرين، جراء انهيار محجر للرخام في منطقة مهمند النائية بغرب باكستان.

وأوضح قائد شرطة منطقة مهمند، طارق حبيب -في بيان- أن ما بين 40 و50 شخصا كانوا في المحجر وقت الانهيار، مؤكدة أن الأرض ربما لم تكن مستقرة بسبب استخدام متفجرات قوية في تكسير الحجارة.

وأكد أن هناك 11 شخصا في عداد المفقودين، قائلا: "عادة يعمل عدد كبير في محاجر الرخام تلك، لكن كان أغلبهم قد أنهوا عملهم بالفعل وعادوا لمنازلهم"، مؤكدا أن عمال الإنقاذ وجنود يواصلون البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

من جانبه، قال طبيب في المستشفى المركزي بمنطقة غلني الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من المحجر، إن عدد الضحايا غير معلوم بدقة، لأن بعض العائلات نقلت جثث ذويها إلى المنازل مباشرة.

ويقع المحجر في منطقة مهمند بغرب باكستان، على الحدود مع أفغانستان، وتشتهر تلك المنطقة بالرخام الأبيض عالي الجودة الذي يباع في باكستان ويصدر للبلدان الأخرى.