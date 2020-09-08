اجتماعات بمحافظة شمال سيناء لاستعراض المشروعات الجاهزة للافتتاح

استعرض العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، المشروعات المقرر افتتاحها بمناسبة احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأكد سكرتير عام المحافظة، خلال اجتماعه برؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، ضرورة تجهيز تلك المشروعات وإعدادها للافتتاح بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات السادس من أكتوبر خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص أسبوع أو أكثر خلال الشهر المقبل لافتتاح المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من المسئولين.

وأعلن أن المشروعات فى مختلف القطاعات والتركيز على المشروعات الخدمية لصالح المواطنين ، ومن بينها: محطات تحلية المياه ، مشروع تطوير مدينة العريش ، مستشفيى بئر العبد ونخل ووحدة الرعاية الأساسية بوسط مدينة العريش ، مدرستين ومجمع خدمى تعليمى ، عدد 39 عمارة سكنية وعمارات المساعيد بعد تطويرها ، عدد 7 مساجد ، مجمعين أزهريين ، وبعض المشروعات الخدمية الأخرى.

ومن جانبه.. أكد المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء أنه سيتم افتتاح محطات تحلية المياه بالعريش والشيخ زويد ووسط سيناء بطاقة نحو 17 ألف مترا مكعبا فى اليوم لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

وأضاف المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير العريش التى تتضمن افتتاح ميادين: الشهداء وبنك القاهرة وجامع النصر والسادات وميناء العريش بعد تطويرها وأعمال الرصف وربطها بالمحاور والشوارع الرئيسية وتركيب وتطوير مرافق البنية الأساسية وإنشاء نافورات وحوائط جدارية بها العديد من اللوحات الفنيه التى تدل على تراث سيناء وذكرى النصر العظيم، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تشمل تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتى الطريق الدائرى، علاوة على تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحرى.

كما يتم افتتاح 25 منزلا بالحسنة ، 51 منزلا وخزان ورافع مياه وشبكة طرق بالروضة، إلى جانب افتتاح عمارات هيئة التعاونيات بالمساعيد بعد تطويرها وإحلالها وتجديدها.

وأشار المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالمحافظة إلى افتتاح 39 عمارة تضم 936 وحدة سكنية ، وهى ضمن عدد 89 عمارة سكنية تضم 2136 وحدة إسكان اجتماعى، حيث تم الانتهاء من عدد 50 عمارة تضم 1200 وحدة سكنية فى منطقة السبيل بالعريش وتسليمها الى المنقولين من رفح والشيخ زويد.

وأعلن حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم افتتاح المجمع الخدمى التعليمى المتكامل ، مدرسة السبيل للتعليم الأساسى ، ومدرسة نجيلة الثانوية، كما يتم وضع حجر الأساس للاقامة المدرسة اليابانية ومدرسة الحسنة الثانوية الصناعية .

وأضاف محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أنه سيتم افتتاح مجمع سلمانة الأزهرى.

وأكد الشيخ محمد يونس مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، افتتاح عدد 4 مساجد بالعريش ، و3 مساجد أخرى ببئر العبد.

وأعلن فتحى راشد وكيل وزارة التموين، افتتاح إدارة تموين بوسط سيناء بعد تطويرها.

كما أعلن رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، افتتاح حديقة الكوثر ، وأعلن رئيس مركز ومدينة الحسنة عن افتتاح مبنى مجلس المدينة بعد تطويره وتجديده.