 الأمن يتحفظ على قائد سيارة دهست طفلا بعد خروجه من الصلاة في مسجد بالشرقية - بوابة الشروق
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الأمن يتحفظ على قائد سيارة دهست طفلا بعد خروجه من الصلاة في مسجد بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 12:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 12:47 م

تحفظت الأجهزة الأمنية بالشرقية، على قائد سيارة نقل؛ دهست طفلًا أمام مسجد كان يؤدي به الصلاة بقرية القراقرة، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

كان مستشفى منيا القمح المركزي، استقبل الطفل محمود سعيد، 12 سنة، طالب بالصف الأول الاعدادي، مُقيم بقرية القراقرة، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، جثة هامدة.

وتبين أنه أثناء خروج الطفل من مسجد القرية بعد تأدية صلاة العشاء، صدمته سيارة نقل رقم 4198، بقيادة محمد.ف.ن، مُقيم بالتبين بالقاهرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32121 جُنح منيا القمح لسنة 2020، وجرى التحفظ على السائق تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

 


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