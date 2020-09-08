اتفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على بث جميع المباريات الـ28 المقرر لعبها في سبتمبر على الهواء مباشرة في إنجلترا.

وكانت العديد من المباريات في المواسم الماضية من الدوري الإنجليزي لا تذاع عبر القنوات داخل إنجلترا من أجل أن يحضر الجمهور للملعب، ومع غياب الجماهير بسبب وباء كورونا اتفقت الأندية الإنجليزية على أن تبث جميع المباريات الـ28 المقرر لعبها في سبتمبر عبر القنوات صاحبة حقوق البث.

وسيتم بث المباريات عبر شركاء البث الحاليين في الدرجة الأولى Sky Sports وBT Sport و Amazon Prime Video و BBC.

وأكد بيان البريميرليج أنهم يعملون في إطار تدريجي مع مراقبة التطورات المتعلقة بالأولوية الأولى في الدوري المتمثلة في إعادة الجماهير إلى الملاعب الكاملة في أقرب وقت ممكن ، مع اعتبار السلامة دائمًا أولويتنا.

ومن المقرر أن يتم انطلاق الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، وستقام 7 مباريات من الجولة الأولى، وسيتم تأجيل 3 مباريات.