الصين تتهم الهند بإثارة مناوشات جديدة على الحدود

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الصين اتهمت الجيش الهندي بدخول أراضي صينية وتهديد القوات الصينية على الحدود في منطقة الهيمالايا أمس الاثنين، وذلك في إشارة جديدة على وجود احتكاكات بين الطرفين، بعد أيام من موافقة وزيري دفاع البلدين على نزع فتيل التوتر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الكولونيل البارز تشانج شويلي، وهو متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الغربية في جيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن القوات الهندية "عبرت بشكل غير شرعي خط السيطرة الفعلية على الضفة الجنوبية لـ (بانجونج تسو) (وهي بحيرة جليدية) وأطلقت أعيرة نارية تحذيرية ضد القوات الصينية التي كانت تقوم بدوريات".

وقال تشانج، دون الخوض في التفاصيل، إن القوات الصينية "اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مضادة لكي يستقر الوضع".

وقال تشانج إن "السلوك الهندي انتهك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الجانبين بشدة، وصعّد التوترات"، وطلب من الهند الانسحاب. وأضاف أنه "من الممكن أن يؤدي مثل هذا السلوك بسهولة إلى سوء تقدير. إنه استفزاز عسكري خطير".

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشانكار الوضع على طول الحدود بأنه "خطير جدا"، بحسب ما نقلته "بلومبرج".

وقال في نيودلهي مساء أمس الاثنين قبل الإعلان عن الواقعة الأخيرة: "إذا لم يكن السلام والهدوء على الحدود أمرا مسلّما به، فلا يمكن أن تستمر باقي العلاقة على نفس الأساس. "

وكان وزيرا دفاع الصين والهند التقيا في موسكو قبل أيام في مسعى لنزع فتيل التوترات المتصاعدة على طول الحدود بين البلدين، لكنهما تبادلا الاتهامات كالمعتاد.

وكان الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون يوم الجمعة الماضي، أول اتصال وزاري رفيع المستوى بين الدولتين منذ اشتباك حدودي دموي وقع في يونيو الماضي، وأسفر عن مقتل 20 جنديا هنديا وتسبب في عدد لم يتم الكشف عنه من الإصابات في الجانب الصيني.

وجرت عدة جولات من المحادثات العسكرية والدبلوماسية منذ ذلك الحين لكن الوضع لا يزال متوترا.