 الصحة العالمية: وفاة 47 حالة بالكوليرا في اليمن خلال 7 أشهر - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: وفاة 47 حالة بالكوليرا في اليمن خلال 7 أشهر

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 4:50 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 4:50 م

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء وفاة 47 حالة بمرض الكوليرا في اليمن، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وقال مكتب المنظمة في اليمن عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر":"تم الإبلاغ عن أكثر من 165ألف حالة كوليرا، فضلاً عن 47 حالة وفاة مرتبطة بالمرض".

ولاتزال اليمن تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 بالمئة من السكان، أي ما يزيد عن 24 مليون شخص، إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية.

ومنذ أكثر من خمس سنوات، تشهد اليمن معارك مسلحة بين قوات الجيش الحكومي، مدعومة بقوات التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.

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