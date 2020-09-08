نفى مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن يكون قد أكد استحواذ شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي الحالي على بطولة كأس أمم إفريقيا المفقودة.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر :"قلت أن شوقي غريب كان موجودا في الجهاز الفني لمنتخب مصر وطلبت منهم أن يتوجهوا إليه بالسؤال عن فقدان كأس أمم إفريقيا، البعض قام بتحريف التصريحات".

وأضاف :"كنت قد رحلت عن اتحاد الكرة، وارتبط بعلاقة جيدة مع شوقي غريب وكذلك عائلته".

وفي سياق آخر، قال عبد الغني :"لابد أن يضع اتحاد الكرة ضوابط خاصة بعمل المدربين، بعض الأندية تعيش تحت ضغط، وطالما أن القوانين تسمح بتغيير المدربين في بعض الفرق".

وتابع: "لدينا رجال أعمال قادرين على إدارة الأندية، لابد أن يتم تحويل الأندية إلى مؤسسات ويتم بيعها، وإدارتها بالشكل الأفضل".

وأكمل عبدالغني:" الأندية مثلا في بلجيكا يمتلكها رجال أعمال ويقومون بالانفاق عليها، رئيس النادي يكون لديه مستشارين رياضيين على مستوى عالٍ، لكن هنا في مصر رئيس النادي يدير الكرة والسباحة وكرة الطائرة، ويدير الأمور من وجهة نظره".

وزاد:" يجب أن يكون هناك مستشارين فنيين لرئيس النادي، يجب أن يكون هناك أشخاص مخلصين يقومون بنصح المسئولين عن الأندية".

وأتم: "أحمد سامي قاد طنطا، وهو في تدريب الفريق، قام بتكليف شخص ما بالتواصل مع فرج عامر لإبلاغه أنه سيترك الفريق من أجل تدريب سموحة".