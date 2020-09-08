 التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

عدن - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:43 ص

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه السعودية.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي قولها، إن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة تجاه السعودية؛ لاستهداف المدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه سيواصل الإجراءات لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية، مشددا على نيته محاسبة المتورطين بالعمل الإرهابي بما يتوافق مع القانون الدولي.


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