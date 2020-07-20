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يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي ظهر اليوم تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.

وقال شوقي، عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك، أنه سيتم التركيز على التعليم العام وكيفية التواجد في المدارس ومصادر التعلم المتنوعة وكذلك التحدث عن تفاصيل الثانوية العامة القادمة والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ وتدريب المعلمين ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم وإثابة المعلمين وتنمية موارد الادارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.

وتابع " الموضوعات الاخرى مثل مدارس المتفوقين، مدرسة الضبعة، المدارس الخاصة والدولية والدبلومة الامريكية سوف يتم إلقاء الضوء عليها في مؤتمر آخر لاحق".

وأضاف أن الاجراءات الاحترازية الصحية يتم عرضها في مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي يوم الخميس.