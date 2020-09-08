 كوريا الجنوبية تعيد هيكلة مركز مكافحة الأمراض - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 12:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تعيد هيكلة مركز مكافحة الأمراض

(د ب ا)
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 11:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 11:31 ص

أعادت كوريا الجنوبية، تنظيم المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لتصبح وكالة حكومية جديدة تتمتع بصلاحيات أوسع في مجال مكافحة الأمراض المعدية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن الكيان الذي أعيد تسميته ليصبح "الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، والذي سيتم إطلاقه في 12 سبتمبر، سوف يعمل به 1476 موظفًا، بزيادة 42% عن الكيان السابق.

وتم تعيين جيونج إيون - كيونج، رئيس "المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها" سابقًا، رئيسًا للكيان الجديد.

ويشار إلى أن الكيان الحالي يتبع وزارة الصحة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك