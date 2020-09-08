مصر للطيران ومشيخة الأزهر توقعان بروتوكول تعاون

وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ومشيخة الأزهر الشريف، بروتوكول تعاون تسويقي بموجبه يتم تقديم أسعار خاصة للتذاكر وتسهيلات السفر وخدمات الحجز والطيران على جميع شركات الطيران العاملة في السوق المصري وبيع وإعداد وتنفيذ برامج سياحية داخلية وخارجية وغيرها لبعثات ووفود وضيوف الأزهر الشريف من جميع أنحاء العالم، من خلال شراكة العمل بين قطاعات الشركه الوطنية.

وقام بتوقيع البروتوكول فضيلة الشيخ صالح جمعة عباس وكيل مشيخة الأزهر، ويوسف جاد رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بمصر للطيران، وشيرين تحسين مدير عام إدارة تنشيط مبيعات الشركات بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأعرب فضيلة الشيخ صالح جمعة عن خالص الشكر والتقدير للدور الفعال الذي تقوم به الشركة الوطنية آملا أن يكون هذا البروتوكول بداية تعاون مثمر للفتره القادمة بعد جائحة كورونا وسعادته بالدخول في شراكة مميزة مع مصر للطيران كونها الشركة الوطنية التي تحمل اسم وعلم مصر، واسمها التجاري ذو التاريخ العريق، لافتا إلى أن ذلك ليس غريبا على الشركة الوطنية في جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية وغيرها.

ومن المقرر أن يتولى قطاع الكرنك للسياحة بمصر للطيران تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الأزهر ومصر للطيران فيما يخص الأجندة السياحية، وذلك لما يقدمه من خدمات مميزة سواء في الانتقالات أو البرامج السياحية المميزة للعاملين بالمشيخة والجهات التابعة وأسرهم في الداخل والخارج من رحلات ورعاية فعاليات وتقديم برامج الرحلات الشاملة بأسعار تنافسية.