مسؤول عراقي: هدفنا عودة اللاجئين السوريين لبلدهم

صرح مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي اليوم الأثنين أن الحكومة العراقية على أستعداد للتعاون في عودة اللأجئين السوريين إلى بلادهم .

وقال الأعرجي خلال استقباله مساعدة ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللأجئين في العراق كارن وايتنك «أن هدف الحكومة العراقية هو عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم أو من يختارونه من البلدان، بعد توفر الظروف المناسبة لأن ظروف العراق الاقتصادية الحالية لاتؤهله لاستقبال اللاجئين » .

وأضاف « أن الحكومة العراقية مستعدة للتعاون في عودة اللأجئين السوريين إلى بلدهم، وأن واجبنا هو توفير الحماية لهم لحين تهيئة ظروف عودتهم وأن مستشارية الأمن الوطني تدعم عمل وزارة الداخلية في بغداد وكردستان لما تقوم به من جهد بخصوص اللاجئين السوريين» .

وجرى خلال اللقاء بحث ملف السوريين المتواجدين على الأراضي العراقية منذ أحداث سورية في مخيمات أربيل والسليمانية ودهوك والمخيمات الأخرى المتفرّقة في المحافظات العراقية.