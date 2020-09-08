قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات، إنه تم استقبال 109 أسر من أهالي «إسطبل عنتر»، وذلك بعد إزالة 23 عقارًا فى شارع المحطة بالمنطقة العشوائية التي كانوا يسكنون بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أنه تم تسكين 60% من الأسر بحي الأسمرات، وجار تسكين الأسر المتبقية، لافتًا إلى أن الشقق السكنية التي خصصت لهم مجهزة ومفروشة بالكامل.

وعلى جانب آخر، أوضح رئيس حي الأسمرات أن المرحلة الثانية من المشروع تتكون من عقارات كل منها يشمل عشرة أدوار، ويحتوي على 60 شقة.

وأعلنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جيهان عبدالمنعم، لـ«الشروق»، أمس، إزالة 23 عقارا فى شارع المحطة بالمنطقة العشوائية «اسطبل عنتر»، موضحة أنه تم نقل 109 أسر، قبل بدء عمليات الإزالات بالمنطقة، وتم تسكينهم بحى الأسمرات.



