يُعرض الفيلم العراقي "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال في مركز درب 1718 الثقافي، يوم السبت 19 سبتمبر، الساعة 7 مساءً، وبذلك يستأنف جولته في مصر التي بدأت بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث فاز بجائزتي أفضل فيلم وممثل في مسابقة آفاق عربية، ثم حصل على عروض كاملة العدد في سينما زاوية.

وشارك الفيلم في النسخة الأولى من مهرجان عمّان السينمائي الدولي، واستأنف جولته حول العالم العربي في دور العرض التونسية، وكانت هذه الجولة التي كان من المقرر لها أن تصل إلى الأردن وفلسطين وغيرها من الدول العربية قد توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقبل توقف النشاط السينمائي كان شارع حيفا قد حصل على عرضه الأوروبي الأول في مهرجان جوتنبرج السينمائي بالسويد، ويضم الفيلم في جعبته 8 جوائز دولية منهم أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وجائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لأيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي، جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونت رو من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية، وشهد عرضه الأول في العالم العربي بأيام قرطاج السينمائية ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية.

فيلم شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر، أسعد عبد المجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن.

وتدور أحداث الفيلم في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه.

وتحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد إطلاق النار، وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.وتتولى Wide Management التوزيع عالمياً، بينما تؤدي MAD Solutions مهام التوزيع والترويج في العالم العربي.