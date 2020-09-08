تقرير: استقالة أكبر مسؤول قانوني في الحكومة البريطانية

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أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الثلاثاء بأن رئيس الدائرة القانونية بالحكومة البريطانية قدم استقالته بسبب خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتجاوز جزء من اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي بتشريعات محلية.

وكشفت الصحيفة أن جوناثان جونز غير راضٍ عن قرار الحكومة طرح مشروع قانون يهدف إلى الالتفاف على بند في الاتفاقية يتعلق بترتيبات جمركية مع أيرلندا الشمالية.

ونقلت عن مسؤولين لم تحددهم القول إن استقالة جونز جاءت بعد "أشهر من التوتر" في مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد والمسائل القانونية ذات الصلة.

ولفتت إلى أن جونز هو سادس موظف حكومي كبير يستقيل من منصبه هذا العام.