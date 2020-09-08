زعماء غرب أفريقيا يطالبون حكام مالي بضرورة تعيين رئيس بحلول 15 سبتمبر

أبلغ زعماء دول غرب أفريقيا المجلس العسكري الحاكم في مالي ضرورة تعيين رئيس ورئيس وزراء انتقاليين بحلول 15 سبتمبر أيلول وذلك طبقا لبيان تلي في ختام قمة لزعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في نيامي عاصمة النيجر.

وكان المجلس العسكرى، الذى يدير شؤون البلاد فى مالى، أعلن رفع حظر التجوال الذى تم تطبيقه منذ الإطاحة بالرئيس بوبكر كيتا الشهر الماضى. ووفقا لموقع روسيا اليوم أكد المجلس العسكرى فى مالى، رفع حظر التجول المطبق في البلاد منذ 18 أغسطس الماضى، وهو تاريخ الإطاحة بالرئيس المالى.

وطمأن المجلس العسكري، الشعب المالى بأنه رفع من درجة اليقظة الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وشهدت مالي يوم 18 أغسطس انقلابا عسكريا يعتبر الرابع من نوعه منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960 والثاني خلال 8 سنوات، وأسفر عن الإطاحة بحكم كيتا، الذي أعلن في خطاب خاص استقالته من منصبه بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.