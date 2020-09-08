الفريق أول شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة السودانى فى حوار لـ«الشروق»: اتفاق السلام هو الحل الشامل لكل التعقيدات والتحديات بالسودان

ــ 3 مقاعد بمجلس السيادة و5 وزارات و75 مقعدا بالمجلس التشريعى لأطراف الاتفاق فى جوبا.. ومنفتحون على التفاوض مع الحلو ونور

ــ نشكر مصر والرئيس السيسى على دعم السودان ومفاوضات جوبا.. والوضع فى ليبيا خطير للغاية ولسنا بعيدين عن هذا الملف



وصف الفريق أول شمس الدين كباشى عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، اتفاق السلام الذى تم إنجازه الأسبوع الماضى، بـ«العمل الجيد»، مشيرا إلى أن من خلاله تستطيع السودان البناء عليه لتحقيق السلام الشامل، باعتباره الحل الأمثل لكل تعقيدات وتحديات البلاد.

وأضاف فى حوار خاص لـ«الشروق» قبل التوقيع النهائى على اتفاق السلام، أن مصر ظلت إلى جانب السودان على الدوام، ودعمت منبر جوبا ومسيرة التفاوض فضلا عن دعمها للحكومة الانتقالية، وأوضح أن بلاده لديها اسهامات كبيرة جدًا فى القضية الليبية مع جميع الأطراف والدول المعنية بما فيها مصر لاستقرار الأوضاع بها، وإلى نص الحوار:

* كيف سيؤثر اتفاق السلام الشامل على مستقبل البلاد السياسى والاقتصادى؟

ــ أولى مهام مؤسسات الحكم فى الفترة الانتقالية كانت إنجاز السلام الشامل، ولأن الرهان كان عليه عملنا على تثبيت بند لتحقيقه فى 6 أشهر من توقيع الوثيقة الدستورية، لاسيما أن رؤيتنا هى أن السودان لا يمكنه التقدم إلا بالسلام، ولا عافية للسلام إلا بتحقيقه شاملا مع جميع الحركات والفصائل التى تحمل السلاح، ومن ثم توافقنا فى الحكم الانتقالى أن نبحث عن السلام فى كل مكان وأن نقدم الاستحقاقات اللازمة لتحقيقه، لذلك ما تم إنجازه هو «عمل جيد» نستطيع البناء عليه لتحقيق السلام الشامل الكامل الذى سيؤثر إيجابيا على استقرار البلاد وأمنها، واقتصادها، والنسيج الاجتماعى أيضا، فالسلام حل شامل لكل تعقيدات وتحديات السودان.

* ولكن هناك بعض التعثر مع ابتعاد أطراف مهمة عن اتفاق السلام كـ«عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور»، فمتى نرى تطورا بشأن هذا الملف؟

ــ نحن لا نريد سلامًا ناقصا، ومنذ اليوم الأول لنا فى السلطة الانتقالية دعونا جميع الحركات المسلحة للانضمام لعملية السلام، ومن خلال توقيع «إعلان جوبا» فى سبتمبر عام 2019، كانت هنالك ثلاثة عناصر أساسية شكلت «منبر جوبا»، هى «الجبهة الثورية» وبالفعل أنجزنا معها اتفاق السلام، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان ــ شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو» و«عبدالواحد نور رئيس حركة جيش وتحرير السودان»، وتوافقنا أيضا على انضمام أى أطراف أخرى لمسيرة السلام.

وقد انطلقت المفاوضات مع «الحلو» فى نفس الوقت مع الجبهة الثورية، فى نوفمبر العام الماضى، لكن هناك تعقيدات كثيرة فى ملف المفاوضات معه ولا زال النقاش مستمرا منذ أكثر من 7 أشهر بشأن نقطة واحدة طرحها والتى تتعلق بفصل الدين عن الدولة (العلمانية)، ولكن طالما هناك حرص على الاستمرار فى المفاوضات سوف نستطيع التوصل إلى حلول.

أما بشأن رئيس حركة جيش وتحرير السودان عبدالواحد نور، فهو عنصر مهم ومتمم لعملية السلام، وهناك جهود كبيرة تُبذل معه من أطراف عديدة داخل السودان وخارجه للتواصل لبدء المفاوضات معه فى أى منبر يتم التوافق بشأنه، والحكومة الانتقالية جاهزة للمفاوضات معه فى «جوبا أو الخرطوم»، أو فى أى مكان آخر طالما إننا نبحث عن السلام.

* المراقبون للمشهد أشاروا إلى أن الحكومة قدمت بعض التنازلات لإنجاز السلام، فهل من الممكن أن تُقدم ذلك أيضا لـ «الحلو، ونور»؟

ــ ما قدمته الحكومة لإنجاز اتفاق السلام ليس تنازلات، وإنما استحقاقات السلام، واتسم الأداء الحكومى بالمرونة خلال عملية التفاوض، ومن ثم نحن جاهزون لأى استحقاقات لإنجاز السلام الشامل العادل.

* بشأن بند الترتيبات الأمنية، كيف سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة؟ وكيف يُمكن التوافق بين مكونات الحركات المسلحة خلال عملية الدمج؟

ــ التعقيدات كثيرة فى بند الترتيبات الأمنية، ومن ثم أرى إنه البروتوكول الأهم وحجر الزاوية فى هذا الاتفاق، وخلال المفاوضات استغرق هذا البند وقتا طويلا فى النقاش، ولكن فى النهاية استطعنا أن نتوافق، حيث إنه من الطبيعى فى وقتا ما لابد أن تتحول هذه الحركات إلى أحزاب سياسية.

ولقد استطعنا أن نتوافق مع «مسار دارفور» على دمج جميع الحركات المسلحة فى المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى خلال 15 شهر من تاريخ التوقيع النهائى على اتفاق السلام، وبشأن «مسار المنطقتين» المنضوية تحت كيان الجبهة الثورية تم الاتفاق على دمج قواتهم خلال 12 شهرا أو تمتد لـ 15 شهرا.

وأعتقد أن الاتفاق بشأن بند الترتيبات الأمنية فى جميع المسارات كان قفزة كبيرة جدا، حيث توافقنا على مبدأ منذ انطلاق المفاوضات كان السبيل فى تحقيق إنجاز ذلك البند، وهو خلق «جيش قومى واحد»، أى يكون جيش مهنيًا ولا يمثل أشخاص ولا يكون معبرا عن أى جهة سياسية، وجيش للشعب السودانى فقط، وبذلك سيكون لدى الدولة خلال 15 شهرا جيشًا واحدًا، وعناصر فى الأجهزة الشرطية والأمنية.

* ولكن هناك حركات مسلحة أخرى لديها قوات لم تنضم لاتفاق السلام ومن ثم لن تندمج.. فإذا تم التوافق معهم، هل يمكن إعادة النقاش بشأن بند الترتيبات الأمنية لإنضمامهم، أم ماذا سيحدث؟

ــ لنترك الحديث عن ذلك إلى وقته، وبالتأكيد هذه الحركات سيكون لديها رؤيتها الخاصة بها، ولكن الهدف الرئيس سيكون هو «خلق جيش قومى مهنى» للدولة.

* بشأن ملف النازجين واللاجئين، متى يمكنهم العودة إلى ديارهم فى المناطق التى شهدت نزاعا مسلحا؟

ــ ملف النازحين واللاجئين من القضايا الكبيرة والمهمة بالسودان، حيث لدينا أعداد كبيرة من مواطنينا لاجئين فى دول مجاورة أو نازحين داخل البلاد، وهذا أمر مؤسف، ولذلك يقع على الحكومة الانتقالية والأطراف التى وقعت على اتفاق السلام، مسئولية تهيئة الظروف لعودة هؤلاء النازحين واللاجئين إلى ديارهم، وتحقيق ذلك أمر ليس سهلا، ويحتاج لدعم كبير من المنظمات التى تهتم بتلك الملفات، وذلك بدءً من تنفيذ المراحل الأولى فى المناطق التى يقيمون فيها لتنصيفهم وتسجيلهم وترحيلهم، فضلا عن تهيئة الأماكن والمناطق التى سيعودون إليها فهى مناطق حرب وتضررت بالكامل.

* كيف ستنعكس عودة جميع الأطراف التى كانت خارج الخرطوم على تشكيل الحكومة ومجلسى السيادة والتشريعى؟

ــ اتفاق السلام فى بروتوكولاته المختلفة سيكون جزء من الوثيقة الدستورية، ومن ثم سيتم تعديل الوثيقة وضم اتفاق السلام لها، وإذا كان هناك أى تعارض مع نصوصها سيتم تعديلها لصالح الاتفاق.

وبموجب الاتفاق فيما يختص بالسلطة على المستويات جميع، نحن توصلنا لاتفاق أن الحركات وأطراف التفاوض جميعها فى «منبر جوبا» سيتم تمثيلها بثلاثة مقاعد فى مجلس السيادة، أى سيتم إضافة ثلاثة أعضاء آخرين بالإضافة إلى الـ 11 عضوا الحاليين، وفى مجلس الوزراء سوف يحصلوا على 5 وزارات، أى سيتم إضافة 5 وزراء بجانب الـ 20 حقيبة وزارية الحالية بالمجلس، وبشأن المجلس التشريعى تم التوافق أن تحصل الجبهة الثورية على 25 % من مقاعد المجلس التشريعى، بحيث يكون عدد نواب المجلس الإجمالى 300 نائب، وبذلك تُمثل الجبهة الثورية والأطراف الأخرى فى المجلس بـ 75 نائبا، وعقب إنجاز المصفوفة سيتم التوقيع على اتفاق السلام النهائى، وتحديد مواعيد لبدء تنفيذ جميع هذه البنود.

* ما هى الميزانية التقديرية التى وضعت لتنفيذ اتفاق السلام؟

ــ لا يُمكن أن نصرح برقم واضح لتنفيذ الاتفاق، فهناك مختصون معنيون بذلك كـ«وزارة المالية».

* كيف ترى العلاقات بين مصر والسودان فى الوقت الراهن، لاسيما عقب التطورات التى تشهدها العلاقات الثنائية بينهما على جميع الأصعدة؟

ــ شعبا مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية وأزلية ويربطهما مصير مشترك فنحن «أبناء النيل»، فمصر ظلت بجانب السودان على الدوام، ودعمت منبر جوبا كما كان لمصر السبق فى أن تجمع الحركات المسلحة العام الماضى قبيل انطلاق المفاوضات فى جوبا، كما ظلت مصر بجانب السودان ودعمت الحكومة الانتقالية وقدمت النصح والإرشاد، ومن ثم أتقدم باسم كل مؤسسات الدولة السودانية بالشكر لجمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته والشعب المصرى الشقيق.

* بشأن التطورات على الساحة الليبية، ما هى رؤية السودان للقضية الليبية فى الوقت الراهن؟

ــ الوضع فى ليبيا خطير للغاية، وإن لم تتوافق الأطراف الليبية سيكون هناك أثر على السودان بصفتها دولة جوار، ونحن نرى ونقدر الجهود المصرية الضخمة لحل الأزمة بها ونتمنى أن يتم التوافق بين الأطراف الليبية.

والسودان ليس بعيد عن هذا الملف، ولدينا اسهامات كبيرة جدًا فى هذه القضية مع جميع الأطراف والدول المعنية بما فيها مصر، لاستقرار الوضع ووصول ليبيا إلى بر الأمان.