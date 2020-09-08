 القبض على رجل هدد وزيرة العدل النمساوية بالقتل بسبب أصولها البوسنية - بوابة الشروق
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القبض على رجل هدد وزيرة العدل النمساوية بالقتل بسبب أصولها البوسنية

الشرطة النمساوية
الشرطة النمساوية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 9:34 م

ألقت الشرطة النمساوية القبض على رجل يبلغ من العمر 68 عاما؛ بسبب إدارته لصفحة على شبكة الإنترنت استغلها في نشر الكراهية وتهديد وزيرة العدل ألما زادتيش بالقتل بسبب أصولها البوسنية المسلمة.

وأشارت مصادر أمنية اليوم /الثلاثاء/، إلى أن المتهم نقل للحبس الاحتياطي في سجن فيينا بمنطقة يوزيفشتادت بعدما دأب على نشر خطاب الكراهية وتهديد الوزيرة الشابة بالقتل وهي في مرحلة الحمل

وذكرت أن المتهم دأب أيضا على التطاول على الدين الإسلامي رافضا وجود وزيرة مسلمة في الحكومة النمساوية، مشيرة إلى أنه سيقدم إلى محاكمة عاجلة.


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