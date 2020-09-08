الحكومة القبرصية ترسل وفدًا إلى لبنان لوقف تدفق المهاجرين

أكد وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، أن حكومة بلاده سترسل وفدًا إلى لبنان، خلال الساعات المقبلة؛ لمناقشة لوقف تدفق المهاجرين.

وقال نوريس -خلال تصريحاته للصحفيين عقب اجتماع مع وزراء العدل والدفاع والخارجية والحرس الوطني وقوات الشرطة وخدمات اللجوء في الجمهورية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه"، اليوم الثلاثاء- إن الوفد قد يكون جاهزا لزيارة بيروت خلال الـ48 ساعة القادمة حيث سيناقش سبل وقف التدفق بالتعاون مع السلطات اللبنانية.

وأضاف أن "السلطات في قبرص ستطلع الاتحاد الأوروبي بشكل شامل على الأمر، وستطلب مساعدته وأنه لا يمكن لقبرص إدارة العدد المتزايد من الوافدين، حيث إن جميع مراكز الاستقبال ممتلئة الآن"، مشيراً إلى أن الوباء أضاف تحديات جديدة.

وأوضح أن حدود قبرص هي أيضاً حدود الاتحاد الأوروبي ويمكن للوكالة الأوروبية لحماية الحدود والسواحل أن تساعد السلطات في حراستها بأمان، مؤكدًا التزام الحكومة بتقديم المساعدة لجميع أولئك الذين يبحثون عن ملاذ آمن لكن إمكانيات قبرص في القيام بذلك محدودة.

وأشار وزير الداخلية القبرصي إلى أن مناطق الحجر الصحي بمركز استقبال بورناراس مكتظة، وأنه تم تجهيز 4 مناطق أخرى لاستيعاب المهاجرين واللاجئين، وأنه يوجد أكثر من 400 شخص الآن في مناطق الحجر الصحي و286 آخرين في مناطق أخرى في المركز.