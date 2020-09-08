 سقوط لوحة اعلانات بالغربية يعطل حركة قطارات «طنطا-المحلة» - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 2:13 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

سقوط لوحة اعلانات بالغربية يعطل حركة قطارات «طنطا-المحلة»

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 1:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 1:52 ص

شهدت محافظة الغربية منذ قليل، تعطل حركة القطارات إثر سقوط لوحة إعلانات معلقة قبل محطة القطارات بقرية شبشير الحصة، ما تسبب حادث تصادم بدائرة مركز طنطا دون وقوع إصابات وهو ما أربك سير حركة القطارات على خط (طنطا - المحلة) لمدة ربع ساعة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النقل والمواصلات باصطدام قطار بلوحة إعلانات على خط سكة حديد "المحلة - طنطا" في نطاق قرية شبشير حصة بدائرة مركز طنطا.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث وتم إزالة حطام اللوحة الإعلانية وتيسير حركة القطارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك