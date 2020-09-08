- مصادر: خلافات بين وفدي مجلسي النواب والدولة الليبي حول توزيع المؤسسات السيادية..



استؤنفت، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة بوزنيقة المغربية، جلسات الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في يومها الثالث، في اجتماعات تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.



وكان الوفدان قد استهلا، الأحد، جلسات اليوم الأول حيث أعربا في ختامها عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.



وبحسب مصادر مطلعة، قررت الأطراف الليبية تمديد مباحثاتها إلى اليوم وربما حتى غداً الأربعاء، وفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.



وأكدت الرباط أن هذه الاجتماعات لا تحمل مبادرة جديدة، حيث ينتظر أن تضع، في حال نجاحها، محددات المرحلة الانتقالية، لا سيما إعادة هيكلة المؤسسات وتوزيع المناصب السيادية، على أن تتم مناقشتها في المحادثات الليبية، المُزمع عقدها في جنيف.



في غضون ذلك، أكدت مصادر لبوابة إفريقيا الإخبارية وجود خلافات بين وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب حول توزيع المؤسسات السيادية فيما يخص المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.



وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على مقر ديوان المحاسبة في طرابلس، والرقابة الإدارية في بنغازي، وهيئة مكافحة الفساد بمدينة سبها.



من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، على الدعم الكامل للحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب؛ بهدف تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا.



وأشاد المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، بدور المغرب في الأزمة الليبية، الذي يساهم في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سلمي للنزاع الليبي.



بدوره، رحب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بمبادرة المغرب جمع كل من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ومجلس النواب في بوزنيقة.



وقال بوريل، في تغريدة على حسابه موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن المبادرة المغربية تأتي في الوقت المناسب وتصب في مسار جهود الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا، مضيفا : "يبدو تصميم الأطراف المعنية على البحث عن حل سياسي للنزاع أمراً مشجعاً"، بحسب وكالة "اكي" الإيطالية.



وكانت جامعة الدول العربية ثمنت الجهود المبذولة لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، مؤكدة أنها "تتابع سير الحوار الليبي" في المغرب، كما ثمن الاتحاد الإفريقي جهود المغرب الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.