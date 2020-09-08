«الشرقية للدخان» توضح أسباب زيادة الطلب على السجائر خلال جائحة كورونا

قال هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إنه حدثت زيادة طلب غير طبيعية على منتجات الشركة خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأرجع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين،

سبب زيادة الطلب على منتجات الشركة خلال فترة أزمة كورونا، إلى توقف بعض الأنشطة وبالتالي إعراض البعض عن أنواع السجائر غالية الثمن في مقابل انخفاض أسعار الشرقية للدخان، فضلًا عن منع الدولة لتدخين الشيشة في المقاهي.

وعن أزمة تخزين السجائر وارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، أشار إلى أنه خلال شهري يونيو ويوليو من كل عام يُخزن المواطنين وبعض التجار السجائر، بسبب توقعهم بأن أسعارها سترتفع، مشيدًا بجهود الأمنية التي بذلت لاستقرار أسعار السجائر ومنع تخزينها.

وتابع العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان: «عدنا للحالة الطبيعية لاستقرار أسعار السجائر وتوافرها قبل أزمة كورونا».