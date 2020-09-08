منظمة العفو الدولية تنتقد «الأساليب الدنيئة وغير المشروعة» لمالطا مع المهاجرين

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اتهمت منظمة العفو الدولية مالطا في تقرير صدر اليوم الثلاثاء بأنها تستخدم " أساليب دنيئة وغير مشروعة أكثر من أي وقت مضى " لإبعاد المهاجرين من شمال إفريقيا القادمين عن طريق البحر.

ورتبت مالطا "عمليات صد غير قانونية إلى ليبيا"، وحولت مسار قوارب المهاجرين إلى إيطاليا واحتجزت بشكل غير قانوني "مئات الأشخاص (على عبّارات حجر صحي) سيئة التجهيز"، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

كما انتقدت منظمة حقوق الإنسان السلطات المالطية لتوقيعها اتفاقية جديدة مع ليبيا لمنع المهاجرين من مغادرة البلاد التي يمزقها الصراع.

وقالت إليسا دي بيري الباحثة في منظمة العفو الدولية: "تنحدر مالطا إلى أساليب دنيئة وغير قانونية أكثر من أي وقت مضى للتهرب من مسؤولياتها تجاه المحتاجين".

وأضافت: "من المخجل أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا طبعوا التعاون مع ليبيا بشأن مراقبة الحدود، لكن إعادة الناس إلى الخطر في ليبيا ليس شيئا طبيعيا".