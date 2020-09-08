أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية سوزانا راب، إطلاق عدة ركائز جديدة لإدماج اللاجئين في المجتمع النمساوي.

جاء ذلك خلال إطلاق راب، اليوم الثلاثاء، رسميا لتقرير الاندماج السنوي الذي يعده عدد من الخبراء المستقلين، ويتضمن بيانات عن التركيبة السكانية وأوضاع الهجرة فى البلاد.

وأشارت الوزيرة إلى أن أبرز الركائز الجديدة لإدماج اللاجئين فى المجتمع النمساوي هي الكفاح ضد المجتمعات الموازية، وتمكين المرأة وجعل آباء الأطفال ذوي الأصول المهاجرة أكثر مسؤولية.

وأضافت أن النمسا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، وعددهم 118 ألف لاجئ، كما أن ما يقرب من ربع السكان من الأجانب وتحديدا مليونين و70 ألفا و100 شخص.