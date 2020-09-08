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الملك سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني أعمال مجموعة العشرين

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 6:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 - 6:14 م

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هاتفيًا اليوم، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة «كورونا».

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، أعرب خادم الحرمين الشريفين - خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع جونسون - عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.


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