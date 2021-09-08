مصرع 41 نزيلا إثر اندلاع حريق هائل بسجن في جاكرتا

لقى 41 نزيلا على الأقل مصرعهم وأصيب 80 آخرون إثر اندلاع حريق هائل في سجن مكتظ بالنزلاء بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن قائد شرطة جاكرتا، فاضل عمران، قوله إنه تم إخماد الحريق والوضع بات تحت السيطرة، مشيرا إلى نشر المئات من أفراد الشرطة والجيش حول السجن لمنع النزلاء من الفرار.

ولفت عمران إلى أن 8 من المصابين حالتهم خطيرة، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادث للوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق، إلا أن التحقيقات الأولية تبين أنه نجم عن وقوع ماس كهربائي.