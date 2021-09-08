 بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بخطر التدخل الأجنبي في الانتخابات عاما آخر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بخطر التدخل الأجنبي في الانتخابات عاما آخر


نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:25 ص

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بـ"خطر التدخل الأجنبي" في الانتخابات الأمريكية لمدة عام آخر، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقال بايدن، في بيان نشره البيت الأبيض: "أمدد لعام واحد إضافي النظام الوطني لحالة الطوارئ الوطنية، والمعلن عنها في الأمر التنفيذي رقم 13848، على خلفية خطر التدخل الخارجي في انتخابات الولايات المتحدة وتقويض ثقة المجتمع بها".

ويطبق نظام حالة الطوارئ هذا منذ 12 سبتمبر 2018، حينما تم فرضه من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعطي هذا المرسوم قاعدة قانونية لفرض عقوبات مختلفة بحق الأطراف التي تشتبه الولايات المتحدة في محاولتها التأثير على نتائج وسير الانتخابات الأمريكية أو الإضرار بالنظام الانتخابي.

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