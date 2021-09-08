رئيس القابضة للمياه يتابع استعدادات شركتي الإسكندرية لموسم الشتاء

اجتمع ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وصلاح بيومى وأحمد معوض نائبا رئيس الشركة القابضة للمياه، مع محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى الإسكندرية وأحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لمناقشة استعداد الشركتين لاستقبال موسم الأمطار والسيول، ومراجعة خطة الطوارئ وتمركز وانتشار المعدات للتعامل مع التغيرات المناخية.

وجاء ذلك بحضور جويدة علي سليمان نائب رئيس شركة مياه الإسكندرية، ومنال جلال مساعد رئيس شركة الصرف الصحي وعدد من القيادات التنفيذية.

واستعرض الاجتماع استعدادات شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى تطهير الشنايش وبالوعات الصرف الصحى، والخطط العاجلة للمناطق الساخنة.

وأكد رسلان، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق مع كل الجهات التنفيذية المختلفة ومتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ووضع سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة ورفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها.

وشدد رسلان، على تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات الشركة القابضة والمحافظات والجهات المعنية.