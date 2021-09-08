جاز بروم الروسية تعتزم نقل الغاز عبر خط نورد ستريم 2 الشهر المقبل

تعتزم شركة جاز بروم الروسية البدء في نقل الغاز عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، أحد أكثر أنابيب الغاز إثارة للجدل في العالم، الشهر المقبل، حسبما أفادت مصادر مطلعة بشكل مباشر على خطة الشركة.

وترغب شركة الغاز الروسية العملاقة في البدء في شحن الوقود خلال المرحلة الأولى من نورد ستريم 2 إلى ألمانيا في أول أكتوبر المقبل، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر المطلعة التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية المعلومات.

ومن المقرر أن يعتمد وقت التدفق الفعلي إلى شبكة الغاز في أوروبا على قرار الجهات التنظيمية في ألمانيا.

ويمكن أن يحقق خط أنابيب الغاز الذي طال انتظاره بعض الهدوء في أسواق الغاز الأوروبية التي تواجه أزمة في الإمداد قبل بدء فصل الشتاء، وفي ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. كما يعد هذا التطور نصرا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أيدت المشروع لمدة 10 أعوام في مواجهة معارضة من حلفاء رئيسيين مثل الولايات المتحدة.