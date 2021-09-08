نجح 6 أسرى فلسطينيين، صباح الاثنين الماضي، في الهرب من سجن جلبوع بمدينة بيسان الإسرائيلية، بعدما قاموا بحفر نفق من داخل السجن، فيما توقعت السلطات الإسرائيلية أنهم تلقوا مساعدات من الخارج.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، سجن جلبوع بأنه "أحد أكثر السجون تحصينًا في إسرائيل"، ويطلق عليه اسم "القلعة الحصينة" أو "الخزنة الحديدية"، نظرًا للمواصفات الخاصة التي يتميز بها في البناء والحراسة.

كانت إسرائيل قد أنشأت سجن جلبوع من الأسمنت المسلح والفولاذ، والمحاط بجدار يبلغ ارتفاعه 9 أمتار، خصيصا لأسرى فلسطينيين الذين يتم اتهامهم بتنفيذ عمليات داخل أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

ويوصف السجن بأنه الأكثر تحصينًا بين السجون الإسرائيلية، حتى أنه لا يسمح فيه بدخول أي شئ حتى الملاعق المعدنية، لأنه يضم الأسرى، أصحاب الأحكام المشددة.

وأظهر نفق الحرية الذي حفره الأسرى، ونجاحهم في الهروب، إخفاق نظام الأمن الإسرائيلي وفشل مصلحة السجون في تتبع محاولات الهروب، وحطم أسطورة سجن جلبوع المسمى بـ"الخزنة الحديدية"، فما هو "جلبوع"؟ ومن أين جاءت التسمية؟.

في السطور التالية، نرصد أحداث معركة جبل جلبوع الشهيرة، اعتمادا على كتاب "الشام والأناضول" للدكتور عماد عبدالعظيم، كمصدر أساسي بجانب مصادر أخرى.

• جبل جلبوع

تمتد جبال جلبوع غرب مدينة بيسان وشرق مرج ابن عامر الواقع شرق جنين، وتعتبر امتدادًا لجبال نابلس، ويفصله عنها وادي شوباش، ويطلق عليها بالعبرية اسم "הר הגלבוע - هار هاچلبوع".

وتمتد سلسلة جبال جلبوع من الجنوب إلى الشمال حتى قرية زرعين، على شكل قوس قزح، بطول 22 كم، وعرض 10 كم في الجنوب، و3 كم في الشمال.

تضم جبال جلبوع سلسلة جبال منها: جبل أبو مدور، جبل الشيخ برقان، جبل القليلة، جبل الشيخ عجمي، وجبل أم غنيمة، وجبل المزار.

ومن أعلى جبال جلبوع، يستطيع المشاهد بالعين المجردة، أن يرى بعض المدن مثل: بيسان، وأم الفحم، وعجلون الأردنية، والجولان السورية، وجبل عيبال الذي تستند عليه مدينة نابلس، الناصرة، حيفا، ومدينة جنين.

• معركة جبال جلبوع

وقعت في جبال جلبوع بين الإسرائيليين (العبرانيين) بقيادة الملك شاول، والفلسطينيين بقيادة الملك أخيش.

• أحداث المعركة

التقى الجيشان (الفلسطيني بقيادة أخيش ملك منطقة جت، والإسرائيلي بقيادة شاول)، وكان الجيش العبراني قوامه 3000 جندي، لكن شاؤول انهزم في هذه المعركة وقُتل أبناؤه الثلاثة.

هرب جيش بني إسرائيل من ساحة القتال، وقُتل جمع غفير منهم، ومات يوناثان ابن شاؤول، أما شاؤل، فحاول الهرب وهو يتكأ على رمحه والأعداء خلفه يتعقبونه بعرباتهم وفرسانهم، وبينما هو كذلك شاهد رجلا يدعى "عماليقي"، وطلب منه شاول أن يقتله لأنه يعاني من فرط الألم الذي يسري في جسده، وبالفعل قُتل شاول ملك العبرانيين، وانتهت المعركة بهزيمة منكرة للإسرائيليين.

وقام الفلسطينيون بقطع رأس شاول، وعلقوا جثته على أحد أبواب مدينة بيت شان "بيسان".

• سبب الهزيمة

ورد في سفر صموئيل، أن سبب الهزيمة هي مخالفة الملك شاول لأوامر الله، لذا تخلى عنه الرب، وأخذ الملك من بيت شاول إلى بيت داود.