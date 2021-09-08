تونس تطالب بتعاون أوسع ومرونة أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي

طالبت تونس اليوم الأربعاء بمزيد من الدعم و بمرونة أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول لها، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية متصاعدة وظرف استثنائي منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي.

يأتي طلب تونس في أعقاب دعوة الدول الصناعية السبع، في بيان مشترك عبر سفرائها المعتمدين في تونس، الرئيس قيس سعيد للعودة السريعة إلى نظام دستوري وبرلمان منتخب وتعيين رئيس حكومة وإطلاق حوار حول الإصلاحات.

وتعهدت المجموعة التي تضم ثلاثة دول من الاتحاد الأوروبي، بالالتزام بالشراكة مع تونس لكنها دعت في نفس الوقت إلى الاسراع بتعيين رئيس حكومة جديد، حتى يتسنى له تكوين حكومة قوية والانكباب على معالجة الأزمة الاقتصادية والصحية.

وقالت الوزيرة المكلفة بإدارة وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار سهام بوغديري، أثناء لقائها سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو اليوم الاربعاء:إن "الوضع الإستثنائي و الظرفي الذي تمر به تونس لا يمثل عائقا لتنفيذ برامج التعاون، باعتبار تواصل عمل كافة هياكل الدولة وإداراتها بنفس الأداء والنسق".

وأشارت بوغديري إلى "التزام تونس الثابت بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من الرقي الإجتماعي".

كما لفتت إلى"أهمية دعم الشركاء بنسق أرفع ومرونة أكبر سواء على المستوى الثنائي، أو متعدد الأطراف وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي".

ويمثل الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، ويستحوذ على نصف مبادلاتها التجارية، كما أن أغلب المستثمرين في تونس ينتمون إلى دول الاتحاد، الذي يمثل داعما رئيسيا للانتقال الديمقراطي في البلاد منذ 2011.

ونقل بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والمالية عن السفير الأوروبي اليوم، التزام الاتحاد بمواصلة دعم تونس لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية، سواء على مستوى دعم البرامج القطاعية، أو في إطار دعم الميزانية إلى جانب المساندة لدى المؤسسات الدولية المانحة".

وأثار قرار الرئيس قيس سعيد التمديد في التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى ودون طرح برنامج واضح لإدارة المرحلة، بعض التحفظ في الخارج في ظل التوسع في الإجراءات المرتبطة بفرض قيود على السفر والإقامة الجبرية على العديد من المسؤولين من بينهم قضاة ونواب ورجال أعمال كإجراء احترازي.

وأشار سفراء الدول السبع في بيانهم أمس "ستظل مجموعة السبع ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة، ذات أهمية محورية في علاقاتنا المستمرة".