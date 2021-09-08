رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تطوير طريق المطار استعدادًا للموسم السياحي

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تفقد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال التطوير والتجميل الجارية بطريق المطار، وذلك في إطار استعدادات استقبال الموسم السياحي الجديد.

وشملت جولة لطفي، مواصلة متابعة أعمال الهيئة العامة للطرق والكباري الخاصة برفغ كفاءة الطريق والبلدورات والأرصفة بطريق المطار ابتداءً من كوبري المطار مرورًا بكمين منشأة العماري وميدان النافورة وصولًا حتى بوابة ميناء الأقصر الجوي.

ووجه رئيس مدينة الأقصر، خلال الجولة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ جميع المشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها وفقاً للخطط التي تم وضعها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة وضرورة المتابعة الدورية وخاصة الاهتمام بنظافة الجزر في منتصف الطريق وعلى جانبي الطريق المؤدي للمطار، وسرعة الانتهاء من توحيد طلاء المنازل المطلة على طريق المطار والتنسيق الجمالي والحضاري لكافة الأعمال الإنشائية الجارية.

كما تابع رئيس مدينة الأقصر أعمال رفع كفاءة الجزر الوسطى بمناطق المسار السياحي والتي تتضمنها أعمال التطوير ومتابعة أعمال إدارة الحدائق والبساتين من قص وتهذيب الأشجار، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي وإزالة التشوه البصري.