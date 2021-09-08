ست حالات كورونا بين الجماهير في الدوري الألماني

قال كريستيان شايفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني، اليوم الأربعاء، إن تتبع المخالطين لحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد من الجماهير، كان مطلوبا في ست مناسبات فقط من 900 ألف تذكرة تم بيعها في 73 مباراة تم خوضها تحت اشراف الرابطة.

وأضاف شايفرت: "أعتقد أنه إذا كان يتم الترويح مجددا بأن مباريات كرة القدم تحمل خطورة وتشهد انتشار الفيروس، فهذا خطأ متعمد".

وأقيمت ثلاث مراحل من الدوري الألماني الممتاز (بوندسليجا) بالإضافة إلى خمس مراحل من الدرجة الثانية وكأس ألمانيا.

وذكرت الرابطة أنه في الست حالات، طلبت الهيئات الصحية ما مجموعه 52 سجل بيانات بغرض متابعة المخالطين.

وأضافت الرابطة: "لا أحد من الأندية المعنية على علم بإصابة أي من الأفراد الستة بالعدوى أو التسبب بالعدوى لغيرهم في الملعب".

وقال شايفرت، والذي ستحل محله دوناتا هوبفين، ابتداء من الأول من يناير من العام المقبل، إنه حان الوقت لتوخي الحذر من جانب المشرفين على ملف كورونا حتى لاتخرج الأمور عن السيطرة.

وأوضح: "الناس يحتاجون للشعور بأن كل فرد يعي جيدا ما يفعله، وهذا يكفي".