محافظ مطروح يناقش قضايا واحة سيوة مع الأهالي في مؤتمر جماهيري

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا جماهيريًا، مع مشايخ سيوة بحضور النائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب العميد عصام عبد الغني رئيس مدينة سيوة مديري الأجهزة التنفيذية المعنية، تناول فيه عددًا من الموضوعات ومناقشة المطالب والاحتياجات؛ لتوفير مزيد من الخدمات والارتقاء بها لأهالي الواحة.

وأكد شعيب وضع حلول جذرية لمشكلة منسوب الصرف الزراعي بسيوة، والتي بدأت بالفعل مع مسار جديد يبدأ من الكيلو ٧ طريق "سيوة- مرسى مطروح"، وبطول ٣٥ كم خارج سيوة، مما يعمل على تحسين الزراعات وتقليل الملوحة بالتربة بعد معاناة الواحة لأكثر من ٣٠ عاما.

ووجه بالإسراع في تغطية فتحات شبكة الاتصالات بمدخل المدينة، الذي تم رصفه وتطويره مع مراجعة لجنة للأعمال وعرض تقرير اليوم، والإسراع في إطلاق التيار الكهربي ببعض المناطق الجاري تطويرها حاليا منها بطريق فطناس قبل السادس من أكتوبر.

وناقش أعمال مشروع أراضي الشباب، بالتعاون مع منظمة الإيفاد في منطقة عين زهرة بقرية أبو شروف شرق سيوة؛ لزيادة أعداد المستفيدين لـ٧٠ مستفيدًا، مع زيادة استيعاب بئر المياه إلى ٢٠٠ فدان وتسلميها للشباب الجاد، من خلال الضوابط والشروط بكل شفافية.

وأوضح تشكيل لجنة مشتركة لوضع مطالب تطوير قطاع الزراعة بالواحة في حدود مبلغ مليون جنيه المخصصة من قبل؛ لوضع دراسات لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة، مع بحث الاستفادة والاستغلال الاقتصادى الأمثل للغابة الشجرية الجاهزة للتنفيذ، بعد الانتهاء من محطة المعالجة لمياه الصرف الصحي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير مزيد من المنح الدراسية لأبناء مطروح من خاال اللجنة المعنية بكل شفافية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعة.