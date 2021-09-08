إخماد حريق بشقة سكنية بجوار مستشفى دون إصابات في الإسكندرية

أخمدت، قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية، في الإسكندرية، حريقًا نشب في إحدى الشقق السكنية، داخل عقار مجاور لإحدى المستشفيات، الكائنة في منطقة سموحه، إثر إحتراق جهاز تكييف، دون وقوع خسائر بشرية، أو حدوث إصابات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، عدة إخطارات من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة سيدي جابر، تفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق داخل أحد العقارات، الكائنة في شارع كمال الدين صلاح.

وبانتقال الشرطة، والإسعاف، رفقة 3 سيارات إطفاء، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وتبريد آثارها، لمنع امتدادها إلى باقي طوابق العقار أو المبانٍ، والمستشفى المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق؛ إثر انفجار جهاز تكييف داخل إحدى الشقق، وأن السكان هرعوا إلى الشارع خوفًا من النيران، وكثافة الأدخنة المتصاعدة، حتى تم فصل التيار الكهربائي، والغاز الطبيعي عن العقار، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأربعاء، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.