تحقيق جديد منتظر بشأن أنشطة شركة لافارج خلال الحرب الأهلية السورية

تنظر محكمة فرنسية مجددا فيما إذا كانت شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت قد ساعدت وحرضت على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وذلك بعدما دعت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الثلاثاء محكمة أخرى للنظر في التهمة.

وتواجه شركة صناعة الأسمنت السويسرية هولسيم احتمال توجيه اتهامات جنائية جديدة إليها في فرنسا، بعد خسارة شركة لافارج التابعة لها دعوى قضائية بشأن اتهامها بدفع أموال لجماعة إرهابية في سوريا؛ من أجل استمرار عمل مصنعها في سوريا أثناء الحرب الأهلية هناك.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس في أول الأمر الاتهام، لكنها تقلت أمرا من محكمة النقض بإعادة النظر فيه، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى إجراء مزيد من التحقيقات مع لافارج.

وكانت لافارج تدير مصنعا في شمال سوريا حتى عام 2014 على الرغم من الحرب الأهلية هناك، ولكي تستمر في عملياتها، دفعت شركة محلية للجماعات المسلحة ملايين الدولارات.

وأقرت لافارج بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها، دفعت أموالا لجماعات مسلحة لمواصلة عملها هناك بعد 2011، إلا أنها ترفض عدة تهم وجهت لها.