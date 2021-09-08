بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم بن محمد المالك، مع سفير جمهورية الجابون لدى المملكة المغربية، سيلفر أبو بكار مينكو مي-نسيمي، تسجيل المواقع التاريخية في الجابون على قائمة التراث في العالم الإسلامي، وتطوير التعاون بين الإيسيسكو والجابون في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وقالت الإيسيسكو في بيان اليوم ، إن المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ناقش خلال اللقاء، الذي جرى، اليوم الأربعاء، بمقر الإيسيسكو في الرباط، عدد من المجالات التي ستمثل انطلاقة لشراكة جديدة بين الإيسيسكو والجابون، وستكون محورا لمباحثات المدير العام للإيسيسكو مع كبار المسؤولين في الجابون، خلال زيارته الرسمية القادمة، والمرتقب أن تكون في شهر أكتوبر المقبل، ومن بين المقترحات إنشاء كرسي للإيسيسكو في إحدى الجامعات الجابونية، وبحث إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتنظيم مجموعة من المؤتمرات المشتركة والأنشطة في الجابون، بما في ذلك قافلة طبية تربوية تثقيفية.

كما تطرق اللقاء إلى التعاون في مجال الحوار الحضاري، الذي توليه المنظمة أهمية خاصة، ومن أجل ذلك أنشأت مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري، إذ تعتبر الجابون أحد النماذج المتميزة في التعايش والسلام.

من جانبه أكد سفير الجابون ترحيب بلاده بزيارة المدير العام القادمة، مؤكدا حرص الجابون على بناء شراكة قوية مع الإيسيسكو في مجالات اختصاصها.