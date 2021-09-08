عبدالحفيظ : رمضان والسعيد وإكرامي وفتحي لن يعودوا للأهلي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن رمضان صبحي وعبدالله السعيد وشريف إكرامي وأحمد فتحي لن يعودوا للاهلي مرة أخرى.

وقال عبدالحفيظ فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج على مسئوليتى على قناة صدي البلد : من يخرج من الأهلي بالطريقة التى ضد نظام الأهلي ولم يقدر جماهيره لن يعود مرة أخري .

واستشهد عبدالحفيظ بموقف الإيفوراي سليماني كوليبالي الذى هرب من الأهلي فى 2017 قائلا : كوليبالي بعد هروبه من الأهلي بفترة طلب العودة ولكن رفضنا ذلك ، وتمت شكوته وحكمت الفيفا لصالح الأهلي .

وردا على سؤال هل يعود رمضان صبحي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي للاهلي مرة أخرى قال عبدالحفيظ إن الأمر محسوم ولن يعودوا مرة أخرى لأن الأهلي يسير وفق نظام معروف للجميع ولم يقصر مع أحد .

