سابالينكا تتأهل للدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

صعدت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا إلى الدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما تغلبت على التشيكية بربورا كريتشيكوفا 6 / 1 و6 / 4 مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دور الثمانية.

واحتاجت سابالينكا المصنفة الثانية للبطولة والثانية على العالم إلى 86 دقيقة فقط للتغلب على كريتشيكوفا المصنفة الثامنة للبطولة وحاملة لقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس).

وبإطاحة سابالينكا بالنجمة التشيكية، تأكد أن تشهد النسخة الحالية من أمريكا المفتوحة تتويج لاعبة لم يسبق لها الفوز بأي لقب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

وكانت سابالينكا قد صعدت للمرة الأولى إلى المربع الذهبي ببطولات جراند سلام، عبر بطولة ويمبلدون الماضية، ونجحت الآن إلى الوصول للدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي في البطولات الكبرى.

وستلتقي سابالينكا في الدور قبل النهائي، الكندية الشابة ليلى فيرنانديز التي واصلت انطلاقتها المذهلة في البطولة وتأهلت في وقت سابق من مساء أمس بالفوز على النجمة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة للبطولة 6 / 3 و3 / 6 و7 / 6 .