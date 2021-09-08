مدرب أمريكا يرفض الاستبعاد الدائم لنجم يوفنتوس

قال جريج برهالتر المدير الفني للمنتخب الأمريكي، إن مسيرة ويستون ماكيني الدولية لم تنته بعد، رغم استبعاد اللاعب من معسكر المنتخب بداعي "انتهاك سياسة الفريق".

ورفض برهالتر الحديث عن تفاصيل المخالفة التي ارتكبها لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما، رغم أنه تردد أن اللاعب استقبل زائرا في الفقاعة الطبية التي يخضع لها الفريق في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعرض ماكيني لانتقادات على نطاق واسع وحرم من المشاركة في المباراة التي انتهت بالتعادل مع المنتخب الكندي 1 / 1 مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) ضمن تصفيات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وأعلن المنتخب الأمريكي أمس الأول الاثنين أن ماكيني سيغيب عن المباراة المقبلة بالتصفيات المقررة أمام منتخب الهندوراس مساء اليوم الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينيتش)، وسيعود إلى يوفنتوس، وهو ما أثار الشكوك حول مستقبله مع المنتخب.

ولدى سؤاله عما إذا كان ماكيني يمكن أن يتواجد بالمنتخب مجددا في المستقبل، قال برهالتر :"بالطبع، فهذه سياسة الباب المفتوح".

وأضاف: "نادرا ما يكون هناك موقف لا يسمح فيه للاعب بالعودة إلى المنتخب الوطني، فهذه ليست الطريقة التي نتعامل بها".

وتابع: "أنا وويستون (ماكيني) أجرينا محادثات طويلة، فهو شخص أهتم به بشكل كبير، هو عنصر مهم بالفريق، وأنا واثق من أنه عندما يؤدي بشكل جيد (مع يوفنتوس) سيعود إلى المنتخب".

وكان ماكيني قد توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أمم الكونكاكاف التي توجت بها أمريكا بالفوز في النهائي على المكسيك في يونيو الماضي.

وشارك ماكيني لاعب شالكه الألماني السابق في 25 مباراة دولية سجل خلالها سبعة أهداف، من بينها أربعة أهداف في دوري الأمم.

وقال برهالتر: "الناس يرتكبون أخطاء، ويستون اعتذر للمجموعة، واعتذر لي".