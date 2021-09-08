الأرصاد الجوية في فرنسا تضع 32 إقليما في حالة التأهب البرتقالي بسبب عواصف رعدية

وضع معهد الأرصاد الجوية في فرنسا 32 إقليما في حالة التأهب البرتقالي لمواجهة مخاطر العواصف الرعدية وذلك من الجنوب الغربي إلى "إيل دو فرانس".

ووصف المعهد في آخر نشرة له -حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء- هذه العاصفة بأنها "ليست استثنائية".. مضيفا أنه في بعض الأحيان، ستؤثر العواصف الرعدية القوية على محور ينتقل من "ميدي بيرينيه" السابقة إلى "سنتر فال دو لوار"/ "إيل دو فرانس" في فترة ما بعد الظهر ومساء اليوم الأربعاء، مع تساقط البرد أحيانا بكميات كبيرة من الأمطار في وقت قصير.

وكانت فيضانات قوية قد اجتاحت في وقت سابق من العام الجاري جنوب غرب فرنسا بعد أيام من الأمطار الغزيرة واتخذت عدة مناطق من بينها شرق باريس استعدادات لمواجهة فيضانات قبل موجة باردة كانت متوقعة.